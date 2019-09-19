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بنك مصر: إصدار شهادات بـ عائد 14% شهريا لجذب المستفيدين من شهادات قناة السويس ..فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:35 ص
قناة السويس
قناة السويس
محمد القاضي
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إنه تم إصدار شهادات ذات عائد 14% يصرف شهريا لجذب المواطنين المستفيدين من شهادات قناة السويس.

وأضاف عاكف المغربي، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك بعض المستفيدين من شهادات قناة السويس قرروا استثمار أموالهم في مشروعات صغيرة.

وأشار عاكف المغربي إلى أن نائب رئيس بنك مصر أشار إلى أن هناك مساعدات فنية للمشروعات القائمة والجديدة.

وأوضح عاكف المغربي أنه يتم إعطاء الأولوية للمشروعات الصناعية حتى مع وجود مخاطر كبيرة، مردفا أنه لا توجد قائمة انتظار للتمويلات الدولارية.

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