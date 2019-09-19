بنك مصر: إصدار شهادات بـ عائد 14% شهريا لجذب المستفيدين من شهادات قناة السويس ..فيديو

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إنه تم إصدار شهادات ذات عائد 14% يصرف شهريا لجذب المواطنين المستفيدين من شهادات قناة السويس.





وأضاف عاكف المغربي ، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك بعض المستفيدين من شهادات قناة السويس قرروا استثمار أموالهم في مشروعات صغيرة.





وأشار عاكف المغربي إلى أن نائب رئيس بنك مصر أشار إلى أن هناك مساعدات فنية للمشروعات القائمة والجديدة.



