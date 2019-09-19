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رياضة

أنا صاحب الكورة| ليلة سقوط الريال فى حديقة الأمراء.. تألق دي ماريا وعبقرية توخيل تحطم فرقة زيدان.. شاهد واحكم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
دي ماريا
دي ماريا
محمد رشاد
تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لهزيمة قاسية أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، فى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، بثلاثة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد التي انتهت لصالح الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، سجّل الهدف الأول والثاني اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فى الدقائق 14، 33 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثالث اللاعب توماس مونيير فى الدقيقة 90 من زمن اللقاء. 

ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها تومس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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