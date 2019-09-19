ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
أطفال المتحف الإسلامي
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم
علاء المنياوي
شهدت فعاليات اليوم الخامس للملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية ورشة داخل القسم التعليمي بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وتم تدريب الأطفال على حرف الخط العربي والطبع على القماش وتصميمات للزخارف النباتية وفنون الرسم والتلوين.

وقال د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف إن الملتقي الذي تختتم فعالياته اليوم الخميس،تضمن أيضا ورشة للتدريب على الحرف مثل خشب الخرط والسيرما والجلود،وورشة أخرى للتدريب على الحرف مثل الفسيساء والحلي والزجاج المعشق والخزف.

كما نظم المتحف هامش فعاليات الملتقي احتفالية بيوم اليتيم طوال أمس الأربعاء،حيث تضمنت الاحتفالية زيارات وجولات للأطفال في المتحف،وورش عمل لهم وألعاب ترفيهية،وتم توزيع جوائز عليهم.

ويعد الملتقي الذي ينتهي اليوم الخميس أحد الأنشطة التي يسعي المتحف عبرها لإبراز قيمة وتاريخ الحضارة الإسلامية،ومد جسور التواصل مع مختلف فئات الزوار،خاصة أنه يعد أكبر متحف من نوعه فى العالم،وبه ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية .
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور
أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسم وخط وزجاج معشق ..30 صورة للكتابات والزخارف التراثية في ملتقى المتحف الإسلامي

ترشيحاتنا

تعليق خطير.. ماذا قالت آمنة نصير عن الأعمال التليفزيونية المجسدة للصحابة

مرتضى منصور يكشف سر ابتعاده عن الفريق ويفتح النار على جروس

تخلصك من المزعجين.. واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب

التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء .. هل يجوز؟

بـ فستان ذهبي مكشوف البطن درة تتصدر أغلفة مجلة عالمية.. صور

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها