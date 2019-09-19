أطفال المتحف الإسلامي يحفظون الحرف التراثية بأيديهم..صور

شهدت فعاليات اليوم الخامس للملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية ورشة داخل القسم التعليمي بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وتم تدريب الأطفال على حرف الخط العربي والطبع على القماش وتصميمات للزخارف النباتية وفنون الرسم والتلوين.



وقال د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف إن الملتقي الذي تختتم فعالياته اليوم الخميس،تضمن أيضا ورشة للتدريب على الحرف مثل خشب الخرط والسيرما والجلود،وورشة أخرى للتدريب على الحرف مثل الفسيساء والحلي والزجاج المعشق والخزف.



كما نظم المتحف هامش فعاليات الملتقي احتفالية بيوم اليتيم طوال أمس الأربعاء،حيث تضمنت الاحتفالية زيارات وجولات للأطفال في المتحف،وورش عمل لهم وألعاب ترفيهية،وتم توزيع جوائز عليهم.



ويعد الملتقي الذي ينتهي اليوم الخميس أحد الأنشطة التي يسعي المتحف عبرها لإبراز قيمة وتاريخ الحضارة الإسلامية،ومد جسور التواصل مع مختلف فئات الزوار،خاصة أنه يعد أكبر متحف من نوعه فى العالم،وبه ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية .