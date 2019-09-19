لإضفاء طابع ترفيهي.. أنشطة ثقافية وفنية ببيوت ثقافة أسوان.. صور

من أجل خلق متنفس حيوي يحقق حالة من الفن الراقى للوصول إلى إضفاء الطابع الترفيهي بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، والإقتصاد والثقافة الإفريقية .



وفى هذا الإطار تستعرض "صدى البلد " فى السطور التالية الجهود المختلفة التى تبذلها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بكافة بيوت وقصور فرع ثقافة أسوان .



حيث أقيم بقصر ثقافة أسوان ورشة "إعادة تدوير الأقمشة لعمل مقلمة من القماش للجيب والمكتب" للمدربة عبير الصاوى وذلك ضمن لبراعم نادى التمكين الثقافى ، إلى جانب محاضرة بعنوان "كيفية وضع نسخ الويندوز والبرامج على جهاز الكمبيوتر" حاضرتها زينب هاشم مدرب حاسب آلى ، وقد ألقت الضوء عل طريقة عمل قرص وتنزيل ويندوز ، ومعرفة مفتاح ويندوز الخاص بالمستخدم، وتثبيت التحديث باستخدام أداة إنشاء وسائط ويندوز والبرامج .



كما نظم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى "وحشتنى، نسم علينا الهوا، مال القمر ماله، حيرة قلبى"، أعقبه عرض لفرقة اسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم قدمت الفرقة مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية "التاتا ، الكف ، النجراشاد، الاراجيد، السوق" .



وبقصر ثقفة العقاد أقيمت ورشة حكي بعنوان "قيمة العمل" شاركت فيها مها عبد السلام، أشارت إلى أن العمل واحدًا من أهم الأنشطة الإنسانية و هو أساس النهضة والتطور في العالم، وذلك لأن العمل قادر على استغلال المهارات التي وهبها الله تعالى للإنسان من أجل تحقيق المصالح المختلفة، وتحقيق التكامل في الحياة، ويساعد العمل على اتصال الناس مع بعضهم البعض، و على توفير احتياجات الناس الرئيسية، ويرفع من قيمة الفرد في مجتمعه من خلال رفعه لمستوى وعيه وإدراكه.



ونظم بيت ثقافة نجع الفرس محاضرة بعنوان "الحوار الثقافى كضمانة للتواصل الاجتماعى" حاضرها جمال عرفات مدرس بالتربية والتعليم، تحدث عن الثقافة القوى الناعمة في المجتمع ودورها فى الحفاظ على الهوية والموروث الثقافى الذى يؤدى إلى إيجاد نوع من أنواع التواصل الاجتماعى داخل نسيخ المجتمع المصرى، وأهمية دمج الثقافات والحضارات لتوحيدها باسم الحضارة المصرية القديمة الممتدة للاكثر من سبعة آلاف سنة .



وأقام قصر ثقافة السباعية محاضرة بعنوان "التغذية السليمة للاطفال" ألقاها د. مجدى نزيه عظمى أستاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائي ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، قال تعتمد التغذية السليمة للأطفال على المبادئ نفسها لتغذية البالغين حيث إنَ الجميع بحاجة إلى نفس العناصر الغذائية وهي الفيتامينات، والمعادن، والكربوهيدرات، والبروتين، والدهون، ومع ذلك يحتاج الأطفال إلى كميات مختلفة من العناصر الغذائية المختلفة، ويعتبر الوزن الزائد مشكلة شائعة عند الأطفال يمكن الوقاية منها عن طريق التغذية السليمة.



أعقبه عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى، أشدت الفرقة بمجموعة من القصائد "قمرون، من مثل أحمد، عطر الله روضة المصطفى، سلام الله على الهادى، فى الروضة النبوية.