كيكة البهارات من الحلويات غير التقليدية التى لا يعرفها كثيرون، ولكنها تتميز بمذاق شهى ولذيذ، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة البهارات من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.





مقادير كيكة البهارات

2 و نصف كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 و ثلاثة أرباع كوب سكر بني

4 بيض

1 كوب زيت فانيليا

1 كوب جوز هند

1 كوب تفاح مبشور

2 ملعقة كبيرة عسل

ثلث كوب ماء





-للوجه

200 جرام جبن كريمي

2 كوب سكر بودرة

50 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا





طريقة تحضير كيكة البهارات

* باستخدام عجان كهربائي يخفق البيض مع السكر مع الفانيليا حتى يذوب السكر

* يضاف الزيت وبستمر الخفق

* يضاف التفاح والعسل

* يخلط الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والقرفة والقرنفل المطحون وزنجبيل بودرة وجوزة الطيب

* يضاف خليط الدقيق إلى العجان ويعجن جيدا مع إضافة كمية الماء

* يستمر الخفق حتى الحصول على خليط ممتزج وثقيل

* يصب الخليط في قالب كيك مبطن بالزبدة والدقيق

* يدخل فرن ساخن على درجة حرار 200 مدة 40 دقيقة

* لعمل خليط الوجه: يخفق الجبن الكريمي مع الزبدة والسكر البودرة والفانيليا

* يستمر الخفق حتى يصبح خليط كريمي سائل