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منوعات

لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.. العثور على ممثلة أفلام إباحية ميتة في منزلها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
جيسيكا جايميس
جيسيكا جايميس
آية جمعة
وُجدت ممثلة الأفلام الإباحية "جيسيكا جايميس"، 40 عامًا، ميتةً في منزلها في كاليفورنيا.

ووفقًا لموقع "TMZ" الترفيهي، ذهب أحد أصدقائها للتحقق من وجود الممثلة في منزلها في سان فرناندو فالي بعد ظهر يوم الثلاثاء؛ لأنه لم يسمع عنها أي أخبار لفترة طويلة.

وعندما وصل، وجد "جايميس"، واسمها الحقيقي "جيسيكا مايكل ردينج"، فاقدة الوعي.

من غير الواضح من هو الصديق الذي زارها قبل وفاتها في المنزل، لكن بحسب The Blast، يُعتقد أن الشخص هو زوجها السابق.

وقيل إن جايميس، التي لها تاريخ من النوبات، كانت مصابة بنوبة قلبية عندما وصل صديقها. 

وبعد وقت قصير من وصول صديقتها، أعلنت السلطات وفاتها في مكان الحادث.

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