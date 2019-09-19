طرد رونالدو.. كل ما تريد معرفته عن الألماني بروتش حكم مباراة السوبر المصري

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، حكم مباراة السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، وهو الألماني فليكس بروتش.





وُلد فليكس بروتش في مدينة ميونخ في 3 أغسطس عام 1975 وبدأ مسيرته في التحكيم عام 2004 بينما تم اعتماده رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عام 2007.





وأدار فليكس بروتش العديد من المباريات العالمية وكان أبرزها عام 2014 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إشبيلية وبنفيكا كما أدار مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 بين ريال مدريد ويوفنتوس .





وأدار بروتش عددا من المباريات خلال بطولة كأس العالم بروسيا 2018.





أما بالنسبة إلى علاقته بالاهلي والزمالك فإنه سبق وأدار مباراة لـ فريق الأهلي أمام حرس الحدود في نهائي كأس مصر موسم 2009-2010 وهُزم الأهلي بركلات الترجيح 6-5.





كما أدار مباراة للزمالك أمام الهلال السعودي في مباراة السوبر المصري السعودي حيث فاز الفريق الأبيض 2-1.





كما أدار مباراة أمس بين ليفربول ونابولي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهُزم ليفربول 2-0.





ومن أشهر وقائعه كانت خلال المباراة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 بين يوفنتوس وفالنسيا عندما طرد كريستيانو رونالدو نجم اليوفي لأول مرة في تاريخه بدوري الأبطال.