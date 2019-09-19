تامر حسنى: بدأت حياتي من الصفر.. وهذه نصيحتي للشباب ..فيديو

قال الفنان تامر حسنى، إن عالم الفن يعني له الطموح والحلم والإرادة والإصرار والتحدي، مشيرا إلى أنه يسعى لترك إرث فني مُشرف لأولاده ، لذلك يعمل على تقديم أعمال جيدة.





وأضاف تامر حسنى خلال حواره مع قناة «الغد»، أنه بدأ من تحت الصفر إلى أن وصل إلى حلمه، مؤكدًا أن أعماله الفنية تُعبر عن الناس وتشبههم في الواقع.





وأكد تامر حسنى أن السوشيال ميديا مجال واسع يمكن يستخدم منه الجانب الإيجابي والسلبي، موضحًا أنه بالجانب الإيجابي نستطيع أن نتقدم إلى الأمام وزيادة الثقافة والتطوير، حيث إنه بوابة ثقافية لمتابعة أخبار العالم وتنمية الشخصية، مشيرًا إلى أن البعض يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة تسلط على حياة الآخرين.





ولفت تامر حسنى إلى أن يوتيوب أصبح منافسا للمواهب الصاعدة، لافتًا إلى أن أغنية "يانا يانا" حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا من خلال يوتيوب، موضحا أنه يعتبر السوشيال ميديا منتجًا مهمًا للفنان الصاعد.





ووجه تامر حسنى رسالة إلى الشباب الصاعد، قائلًا «تمسكوا بأحلامكم، وتحديد الطريقة المناسبة للوصول إلى أهدافكم، واستبدال الطاقة السلبية بطاقة إيجابية»، لافتًا إلى أنه آمن بحلمه وحققه، وعلى الشباب أن ينظر للمستقبل ولا ينظر إلى الخلف حتى يستطيع أن يكمل مشواره ويحقق حلمه.



