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رياضة

محمد سالم: المقاولون بيتي وعدت إليه والإصابة أخرتني في الزمالك

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:42 ص
محمد سالم
محمد سالم
مجدي سلامة
وجه محمد سالم لاعب الداخلية السابق، المنتقل حديثا لصفوف نادي المقاولون العرب، الشكر إلى مسئولي بالنادي بعد السماح له بالعودة لبيته من جديد، مشيرا إلى سعادته البالغة بعودته مرة أخرى.

وقال محمد سالم في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أشكر المهندس محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي على السماح لي بالعودة للنادي مرة أخرى وأتمنى تقديم مستوى جيد مع الصفقات الجديدة".

وعن مفاوضاته للعودة إلى النادي، قال "كنت أرغب في العودة لنادي المقولون منذ سنتين عندما كنت لاعبا بالداخلية ولكن المشاكل المادية أخرت الانضمام".

وتابع محمد سالم "خدمت فريق المقاولون 12 عامًا، وأسعى للتتويج مع النادي بالبطولات وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم".

وأضاف محمد سالم "أطمح في التسجيل بكل مباراة أشارك بها والحصول على لقب هداف الدوري من أجل الانضمام لمنتخب مصر".

وعن تعويضه لرحيل أحمد على مهاجم الفريق السابق المفاجئ لنادي بيراميدز قائلا "إنها مسئولية كبيرة أحمد علي يتمتع بخبرات دولية كبيرة مكنته من الحصول على لقب هداف الدوري ومساهمته بشكل كبير مع نادي المقاولون في حصد النقاط والوصول للمركز الخامس بالموسم الماضي ولكن أتمنى أن أقدم مردودا جيدا يصب في مصلحة الفريق".

وعن فترة لعبه مع نادي الزمالك قال "أشكر جماهير نادي الزمالك على دعمي خلال فترة تواجدي بالفريق، حيث لم أكن موفقا مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرضت إليها في بداية انضمامي لفريق الزمالك والتي ساهمت في تأخر مستواه بشكل كبير بالفترة الاخيرة"، مشيرا إلى عدم تعرضه للظلم بالنادي على الإطلاق. 

واختتم محمد سالم "أقدم الشكر لعماد النحاس المدير الفني للفريق على ثقته الكبيرة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه".

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