أبرز فيديوهات التوك شو.. حصل على 80% من الأصوات.. أحمد موسى يكشف اسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.. التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من الدعم

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



حصل على 80 % من الأصوات.. أحمد موسى يكشف اسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر..فيديو







قال الإعلامي أحمد موسى، إن اتحاد الكرة المصري، اجتمع اليوم ليحدد بشكل نهائي المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر عن طريق التصويت.



وأضاف، أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التصويت كان بين ايهاب جلال وحسام حسن.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن: " ايهاب جلال حصل على 4 أصوات وحسام حسن حصل على صوت واحد" .



وأشار أحمد موسي، إلى أن، البيان الرسمي أو القرار النهائي باختيار المدير الفنى لم يظهر حتى الآن.



التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من الدعم .. فيديو





قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن الوزارة ليس غرضها تقليل الفئة المستحقة للتموين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو توجيه الدعم لمستحقيه.



وأضاف مدكور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أننا حاليا نعمل على إنشاء أكبر قاعدة بيانات في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية فترة انتقالية بشأن السلع التموينية، والمستحقين للدعم.



ولفت الى أنه ليس هناك خطة لحذف المواطنين من الخبز، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات، بداية من الغد، وذلك عبر موقع إدارة دعم مصر، والذي يستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، وذلك للسماح للمواطنين المحذوفين لمعرفة الأسباب التي تم حذفهم لها، ومن ثم التقدم للتظلم.



شاهد.. انفجار خزان بمنشأة كيميائية في إسطنبول



أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض انفجار خزان في منشأة كيميائية في إسطنبول وارتقاءه عشرات الأمتار في الهواء.



وأوضحت أنه اندلع حريق اليوم، الأربعاء، في مصنع للمواد الكيميائية في إسطنبول التركية، ما أدى إلى جرح عدة عناصر من جهاز الإطفاء خلال ممارسة عملهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية، الأناضول.



وفيما تجمهر سكان حي توزلا في المنطقة الصناعية الواقعة في الشق الآسيوي من إسطنبول، بالقرب من الحريق، يشاهدون أعمدة الدخان والنار متصاعدة من المبنى، انفجر صهريج (خزان) وارتفع جزء منه عشرات الأمتار في الهواء.



احمد موسى يعلن حدثا فى مصر ينتظره العالم العربى يوم الجمعة.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع الدول العربية تتابع المباراة التي ستقام بعد غدٍ الجمعة بين النادي الأهلى والزمالك، باستاد برج العرب.



وأضاف، أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر فوق الجميع، و الجميع يجب أن يعلم ذلك.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، قائلا: " الجميع سيحتفل رياضيًا، وعلينا ان نلتزم بالتشجيع و الروح الرياضية ".



وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك لجنة انضباط باتحاد الكرة تتخذ إجراءات قوية ضد المخالفين داخل وخارج الملعب"



18 طائرة و7 صواريخ كروز.. السعودية تكشف التفاصيل الكاملة للهجوم على منشآت أرامكو .. فيديو







عقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل حول الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة أرامكو السعودية للنفط، كشفت من خلاله أدلة تورط إيران في الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو باستخدام طائرات وصواريخ كروز



تورط إيران في الهجوم على أرامكو



واكدت وزارة الدفاع السعودية ان طائرات مسيرة إيرانية الصنع شاركت في الهجوم على منشآتي النفط، موضحا أن هناك تدخلات إيرانية لمهاجمة المدنيين في الممكلة العربية السعودية وبنيتها التحتية.



تفاصيل تورط إيران في هجوم أرامكو



وأضافت وزارة الدفاع السعودية، أن طائرات مسيرة وصواريخ بالستية إيرانية الصنع شاركت في الهجوم على منشاتي النفط التابعتين لـ أرامكو، موضحة أنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و 7 صواريخ كروز دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو.



دعوة لاعتراف المجتمع الدولي بتورط إيران في هجوم أرامكو



وأشار وزارة الدفاع السعودية، إلى أن إيران تهاجم الاقتصاد العالمي وطرق التجارة العالمية، كما ندعو المجتمع الدولي للاعتراف بالاعتداء الايرانية الخبيثة، ونؤكد على قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها .



وعرضت وزارة الدفاع السعودية، الطائرات والأسلحة الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو التي استهدفت منشآت نفطية يوم السبت الماضي، مؤكدة ان التكنولوجيا التي استخدمت إيرانية وهناك اضرار للمنشآت.



نقيب الصحفيين يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو





قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إنه يتحدى الجماعات الإخوانية إذا نشروا أى طلب شخصي للقوات المسلحة.



وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتحدى جماعة الإخوان الإرهابية فى كشفت أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو، مؤكدا أن مرسي انتقل لتخيله أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة، ستحدث من فرع من الجيش.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن نظرية المؤامرات المبكرة بدأت بعد ثورة يناير، وأن نظرية المؤامرة التى تروجها جماعة الإخوان تفضحهم دائمًا.



وكشف ضياء رشوان، عن أن "عقد صفقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية كان سهلا ولكن قيادات الجيش شرفاء وفضلوا مصلحة الوطن".



وأوضح ضياء رشوان، أن الإخوان عندما يدخلون فى شيء يفسدونه، وقادة الجماعة اعترفوا بالفشل، كما أن بيان جماعة الإخوان الإرهابية تضمن اعترافًا ضمنيًا بفشلهم وسوء تقديرهم، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، لم يعد أحد يأمنها على شيء.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن 70% تركوا الجماعة وتخلوا عنها لأنها تستخدم العنف، والباقون من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي، مشيرا إلى أن اعتصام رابعة المسلح أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تغير تفكيرها ومنهجها نحو العنف والقتل.



نقيب الصحفيين ينفعل على الهواء: لا يجب ترك الدولة في مواجهة صايع.. فيديو



قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن دور الإعلام هو الرد بالحرية والمهنية على الأكاذيب والتجاوزات التى تقوم من الجماعات الإرهابية ضد الدولة.



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أنه يتحدى الهارب محمد على أن يظهر أوراق أو مستندات تثبت صدق كلامه.



وأوضح ضياء رشوان، أن النخبة الاستراتيجية أخطأت فى التعامل مع أكاذيب الهارب محمد على، مؤكدا أن الإعلام كان مطالب بالرد على الهارب وعدم ترك الدولة تتعامل حتى وصل الأمر إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد عليه.



وانفعل الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، على الهواء قائلا: لا يجب أن نترك الدولة في مواجهة صايع".



وأشار ضياء رشوان، إلى أن الهارب محمد على تحدث ولا يمتلك أى دليل، ولذلك ظهر وتحدث بدون أى مستند.



