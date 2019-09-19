أحمد مراد: ضبط مليون كتاب مضروب قبل تصديره خارج مصر ..فيديو

قال أحمد مراد الكاتب الروائي، إن الفيلم لا يهدم الرواية لأنهما نوعان من الفن مختلفان، مشيرا إلى أن من يقرأون دائما يستمتعون لأنهم يصنعون البطل من خيالهم.





وأضاف أحمد مراد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن الفيلم عندما يحول الخيال إلى واقع في فيلم، من الممكن أن يكون محبطًا أحيانًا، مشيرًا إلى أن الفيلم مختلف عن الرواية، ويكون له معالجة مختلفة.



