حظك اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 19 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: باستطاعتك إحراز تقدم على الصعيد التجاري، فتكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، وهي أيضًا تحمل إليك وعودًا وإشارات في هذا النطام.

عاطفيًا: يمكن القول أن المناخ العاطفي خاص ومميز هذا اليوم، وأن بعض اللقاءات تنعش القلب، وتذكرك بالأيام الماضية إذا كنت ممن تخطوا عمر المراهقة والشباب.

صحيًا: أنت من الأشخاص القادرين على الصمود أمام الأمراض، لكن ذلك لا يعني عدم إيلاء الوضع الصحي العناية التي يستحقها.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تبدو راضيًا عما يحصل ومتفائلا بالأفضل، تسعى لتعزيز العلاقات لأن الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك.

عاطفيًا: أنت تتمتع بشخصية جذابة تزيح من دربك ما هو غير نافع، تتخلى عن أمور كثيرة وتتركها جانبًا ولا سيما إذا شعرت أنها تسبب لك المشاكل مع الشريك.

صحيًا: حالتك النفسية السيئة تؤثر فيك وتدفعك إلى تناول كميات من الطعام، ما يفسد حميتك الغذائية، لذا تخلص من هذه الحالة بسرعة حتى لا تفسد ما أصلحته.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تعاكسك الظروف وتعرقل مسيرتك، حذار يمكن أن تكون الأخطار والمجازفات المنافسة شرسة ولا ترحم، وقد يكون القضاء لك بالمرصاد.

عاطفيًا: حذار تصرّفًا غير مقبول يعرّضك لمشكلة مع الشريك أو مع محيطك العائلي، ويمكن أن تواجه خصمًا شرسًا يقضي عليك.

صحيًا: تتعرض لضغوط كثيرة في محيط عملك ما قد يسبب لك التوتر والقلق، عليك التخفيف من الأعمال الإضافية قدر المستطاع.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تكون الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك، وفرص النجاح والتفوق كبيرة جدا، ولا سيما أنك تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.

عاطفيًا: لن تشعر بالوحدة لأن الحبيب يُظهر تفهمًا واستيعابًا لهمومك، ويحاول بالتالي أن يخفف عنك وأن يقاسمك الواجبات او حتى النيابة عنك.

صحيًا: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهوّرة يسعون من ورائها للوصول إلى مبتغاهم.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: يوم غير ملائم للقيام بمهام أساسية أو لتقديم طلبات أو لعقد جلسات حوار ومفاوضة، الأفضل أن لا تستعجل الخطوات التنفيذية لأن إمكان التراجع يكون مرتفعًا ومكلفًا

عاطفيًا: تمرّ ببعض الصعوبات أو تنسحب من مواجهة، لا تتهرب من مسؤولياتك تجاه العائلة، وتحتار في خيار ما ولا تجد جوابًا عن بعض التساؤلات.

صحيًا: ظروفك الصحية في أفضل حالتها، ما يمكنك من تأدية أعمالك بإتقان وإنجازها بسهولة، ولكن أيضًا يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة للحفاظ على طاقتك وحيويتك.









حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.

عاطفيًا: تعود المياه الى مجاريها، وتبدو سعيدً، ويحمل هذا اليوم وعودًا وشعبية كبيرة، وسيلًا من الدعوات الاجتماعية واللقاءات الرومنسية.

صحيًا: صحيًا: تحتاج إلى مواصلة ممارسة التمارين الرياضية بطريقة منتظمة، مع اتباع نظام غذائي صحي، الأمر الذى يساعدك على تغيير صحتك نحو الأفضل.









حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: يساعدك الحظ في ترتيب شؤونك وفي تنظيم أعمالك وإدارتها. تكون المسؤوليات عديدة واللقاءات متنوعة وأحيانًا كثيفة او متواصلة.

عاطفيًا: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم.

صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.









حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تواجه بعض التحديات او الانقلابات في العمل، وتثار مشاكل بشأن أحد افراد العائلة، إنه يوم دقيق ومحرج تحتاج فيه إلى الكثير من التروي والدبلوماسية.

عاطفيًا: تقوم والشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.

صحيًا: ينصحك الفلك بأن تحصن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديد وأن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك، وترتاح أكثر إلى الأجواء المهنية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية.

عاطفيًا: قدم تنازلًا معينًا في سبيل إظهار نيات حسنة، أما إذا كنت منتظرًا تجاوبًا كبيرا فقد يخيب أملك.

صحيًا: تحاول أن تبتعد عن الضغوط والمواقف التي تسبب لك التوتر والقلق، وعلى الرغم من أنك لا تلتزم بتناول الأطعمة الصحية، إلا أنك تحاول ألا تتناول الأطعمة الدسمة.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: لقاءات وزيارات ويكون هذا اليوم ايجابيًا وواعدًا يعيد فتح صفحة جديدة مليئة بالفرص والنجاح.

عاطفيًا: يحملك هذا اليوم إلى علاقة حب حقيقية يمكن أن تدفعك إلى التفكير الجدي في الارتباط والاستقرار وتأسيس عائلة.

صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي، ومتوازن مليء بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم يوميًا ليحافظ على حيويته.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: ترتبك نتيجة مسألة مهنية طارئة، لذا إحذر القيام بمشروع جديد لأنك ستواجه الكثير من المشاكل على صعيد الترويج والإعلان والعلاقات العامة.

عاطفيًا: تكون الأوضاع العاطفية والعائلية والشخصية مميزة وتعيش لحظات لا تُنتسى، ويكون القلب سعيدًا.

صحيًا: نجاحك المهني يعود عليك بالفائدة الصحية وخصوصًا أن التوتر قد غاب عنك هذه الفترة، تابع القيام بنشاطات بدنية حتى لا يصيبك الخمول.





حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تطرأ أحداث كثيرة تتعاطى معها بنضج ودبلوماسية، الجو العام يوحي بنتائج سريعة، وتسجل تقدمًا مهمًا.

عاطفيًا: تنسجم مع نفسك ومع الشريك، تبدو جذابًا ومغريًا، وتعرف مغازلة كبيرة وأجواء عذبة تدخل الفرحة إلى قلبك.