بومبيو يكشف تفاصيل لقائه مع بن سلمان لبحث تداعيات هجمات أرامكو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة الهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها البنية التحتية النفطية للسعودية.





وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في بيان نشرته الوزارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي "الولايات المتحدة تقف مع السعودية وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها".





من جانب آخر، قالت الوزارة الخارجية في بيان "الوزير بومبيو وولي العهد السعودي ناقشا الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على مؤسسات نفطية في السعودية".