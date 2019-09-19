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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:24 ص
وزير الخارجية الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكية
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تتسامح مع النظام الإيراني، وذلك ردًا على الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي. 

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، أن بومبيو التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، واتفقا على أن الهجوم على معملي النفط التابعين لأرامكو كان هجومًا غير مقبول.

وأضافت الخارجية الأمريكية "الوزير بومبيو وولي العهد السعودي اتفقا على أن الهجوم على معملي النفط التابعين لأرامكو لم يهدد فقط الأمن السعودي ولكن أيضًا حياة الأمريكيين في السعودية وكذلك إمدادات الطاقة العالمية".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الوزير بومبيو وولي العهد السعودي ناقشا الحاجة لتضامن المجتمع الدولي ضد خطر النظام الإيراني، اتفقا على ضرورة محاسبة النظام الإيراني بسبب سلوكه العدواني المتهور.

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