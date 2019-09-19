ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو عندك هالات سوداء.. زيت طبيعى يقضى على هذه المشكلة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
هالات سوداء
هالات سوداء
هاجر هانئ
الهالات السوداء من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا بين الفتيات، وتظهر الهالات السوداء نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة مثل السهر أو نتيجة قلة تناول القدر الكافي من الماء وتناول الأطعمة غير الصحية التى تؤثر على صحة الجلد.

كشفت المذيعة رضوى الشربيني عن وصفة طبيعية و بسيطة تساعدك فى القضاء على مشكلة الهالات السوداء.

نصحت رضوى الشربينى باستخدام زيت اللوز و قطعة قطن، فيمكنك وضع الزيت أسفل العين بواسطة القطن قبل النوم مباشرة، فهى تساعدك فى القضاء على الهالات السوداء.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تخلصك من المزعجين.. واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

أول وزير خارجية بعد ثورة يوليو.. د.محمود فوزي من عميد الدبلوماسية المصرية لـ يد السادات اليمين

لو حد غلط في بلدي أو رئيسها اكله بسناني.. محمد محمود عبد العزيز يعيد كلمات والده

نبيلة عبيد تكشف عن أصعب المواقف فى حياتها

وأخيرا سامسونج تكشف عن Galaxy M10s و Galaxy M30s .. تفاصيل

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.. العثور على ممثلة أفلام إباحية ميتة في منزلها

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

عبد الرازق توفيق يكتب «أسرار تجنيد العميل محمد على»

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

اخبار الفن.. محمد رمضان أيام الكحرتة.. وهيدى كرم تكشف عن قرار طلاقها.. وهايدى موسى ترتدى الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور