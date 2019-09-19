لو عندك هالات سوداء.. زيت طبيعى يقضى على هذه المشكلة

الهالات السوداء من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا بين الفتيات، وتظهر الهالات السوداء نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة مثل السهر أو نتيجة قلة تناول القدر الكافي من الماء وتناول الأطعمة غير الصحية التى تؤثر على صحة الجلد.



كشفت المذيعة رضوى الشربيني عن وصفة طبيعية و بسيطة تساعدك فى القضاء على مشكلة الهالات السوداء.



نصحت رضوى الشربينى باستخدام زيت اللوز و قطعة قطن، فيمكنك وضع الزيت أسفل العين بواسطة القطن قبل النوم مباشرة، فهى تساعدك فى القضاء على الهالات السوداء.

