بومبيو لـ ولي العهد السعودي: أمريكا تقف مع المملكة في وجه إرهاب إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تساند وتدعم أمن واستقرار السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية للنظام الإيراني.





وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني ستستمر طالما النظام الإيراني مستمر في سلوكه المزعزع للاستقرار".



