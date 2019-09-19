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أخبار العالم

بومبيو لـ ولي العهد السعودي: أمريكا تقف مع المملكة في وجه إرهاب إيران

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:39 ص
بومبيو وبن سلمان
بومبيو وبن سلمان
أحمد قاسم
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تساند وتدعم أمن واستقرار السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية للنظام الإيراني. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني ستستمر طالما النظام الإيراني مستمر في سلوكه المزعزع للاستقرار". 

وتابع وزير الخارجية الأمريكي "النظام الإيراني هو أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وحملة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب ناجحة".

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