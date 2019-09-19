أحدث فضيحة.. فيسبوك يجمع بياناتك عبر الـ بلوتوث.. تفاصيل مثيرة

بدأ مستخدمو الإصدار بيتا من نظام تشغيل آبل الجديد iOS 13 في الإبلاغ عن إشعارات يرسلها فيسبوك Facebook طالبًا الوصول إلى خدمة الـ بلوتوث Bluetooth الموجودة على هواتفهم، على الرغم من أن تطبيق الشبكات الاجتماعية ليس لديه حاجة واضحة لهذا الاتصال.





وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني السبب وراء هذا الفعل بأن فيسبوك تقوم بتتبع المستخدمين من أجل جمع بيانات حول نشاط المستخدم والعلاقة بين الأشخاص الذين يستخدمون الشبكة اللاسيلكية قصيرة المدى، والعديد من البيانات الأخرى.





وبالطبع توجد أسباب تجارية واضحة لفيسبوك للسعي إلى فهم شبكات أصدقاء الأشخاص عن كثب، حيث سيفيد هذا الشركات التي تجني الأموال من خلال عرض الإعلانات المستهدفة على البشر.



