كان متكحرت.. متابع يحرج رمضان بصورة الجلابية ونمبر وان يرد

نشر أحد الجماهير، صورة قديمة للفنان محمد رمضان في بداية مشواره بالتمثيل وهو يرتدي جلابية فلاحي، معلقًا عليها عبر "تويتر"، "‏‎#محمد_رمضان شقيان طول عمره وكان متكحرت عالأخر صباح الخير يا نمبر وان".





ليرد محمد رمضان عليه "‏فترة أفتخر بها ❤️ وأنا بمثل في فرق الهواة😊 لولا الماضي ما جاء المستقبل".





ولقيت تغريدة محمد رمضان ردودًا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات "‏‎برافو جدع يا محمد" و"لولا التعب والبهدلة ما كان للراحة طعم"، و"‎صحيح شي يفتخر فيه ان الشخص بدأ من الصفر".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال"، والذى حقق نجاحا كبيرا فى السباق الرمضان 2019، وشاركه فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادي مهنا.



