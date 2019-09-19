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رياضة

الزمالك السبب.. بشير التابعى يكشف سر ابتعاده عن الساحة الكروية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:38 ص
بشير التابعي
بشير التابعي
ياسمين تيسير
كشف بشير التابعى نجم نادي الزمالك السابق، عن سر ابتعاده عن الساحة الكروية خلال الفترة الحالية عقب اعتزاله كرة القدم.

وأكد بشير التابعى في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أنه يفضل العمل داخل ناديه الذي ينتمي له وليس أي ناد آخر، مؤكدا أنه حتى الآن لم يجد التقدير المناسب من نادي الزمالك.

وأضاف بشير التابعى أنه ربما لم يجد مسئولو نادي الزمالك به المقومات التي تؤهله للعمل داخل الفريق الأول للنادي.

وتابع بشير التابعى أنه لا تربطه أي علاقة بأي عضو من مجلس إدارة الزمالك، مبديا طموحه للعمل بمنصب مناسب داخل الفريق، مشيرًا إلى أن جيله بالكامل عمل داخل النادي.

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