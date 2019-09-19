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وغلاوة رب العالمين ما تزعل من الحاقدين.. مواطن يلقي قصيدة في حب السيسي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:28 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عمرو ممدوح
ألقى الحاج عبد الرازق خليل، من الإسكندرية، قصيدة في حب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرد على المغرضين، قائلًا "أحيي شهداءنا الأبرار، وشعب مصر العظيم، وأنا عمري في حياتي ما كتبت حاجة بس عايز شعب مصر يسمعها".

وقال الحاج عبد الرازق خليل، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء أمس الأربعاء، "بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وغلاوة رب العالمين يا ريس كل المصريين ما تزعل ولا تاخد على خاطرك من الحاقدين الخائنين، بفضل الله ربنا من عليك بحلم جميل، وخلاك بتحققه إنت ورجالك أمام العالمين". 

وأضاف الحاج عبد الرازق خليل "هما طبعًا منبهرين ومش مصدقين، جيبت جول في الغاز والدول العظمى مستغربين، بنيت دولة كاملة في حوالي 5 سنين بعد ما كانوا بيحلموا تكون بلاد متناحرين ويشردونا ويشردوا ولادنا ويأخرونا مئات السنين".

وتابع الحاج عبد الرازق خليل، "ضليت ظل الجبال على الشرق الأوسط الحزين، مين في الزمان ده طلعوا يستقبلوه بطيارين، وغلاوة والديك الصالحين ودعواتهم ودعوات أمهات المصريين ما تفكر في إللي بيحقدوا وكمل الحلم الجميل إللي عامله ربنا عزوجل مش هيقدروا يغيروه المرتزقة الخائنين، بعد كل ده مش عايزهم يبقوا مهرتلين ومهبولين يا أسطورة زمانك ربنا ينصرك ويحرسك إنت ورجالك المخلصين".

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