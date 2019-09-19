بفستان ذهبي وفتحة من الظهر.. يسرا اللوزي تنشر إطلالة قديمة وموقف طريف مع ابنتها

نشرت الفنانة يسرا اللوزى صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة رائعة وجذابة للغاية، وذلك خلال مهرجان الجونة الدولي، وكانت برفقة ابنتها.



وعلقت يسرا اللوزي على الموقف اللطيف الذي يدور مع ابنتها، والتي ظهرت وهي تختبئ تحت جيبونة للفستان، وكتبت يسرا، وقالت: صورة تانية من صورى المفضلة مع بنتي خلال الدورة الأولى لمهرجان الجونة ٢٠١٧.



وارتدت يسرا اللوزي في صورتها فستانا ذهبيا طويلا، بفتحة من الظهر، وهو ما أبرز من أناقتها ورشاقتها.



ورفعت يسرا اللوزي شعرها الى الاعلى بطريقة مميزة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج واختارت الاكسسوارات التي تتناسب مع إطلالتها.



واليكم الصورة التي قامت يسرا اللوزي بنشرها..