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رياضة

أسوان يقرر عدم إذاعة مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:26 ص
فريق اسوان
فريق اسوان
رباب الهواري
قرر مجلس ادارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان ، عدم إذاعة المباريات الخاصة بالفريق الأول في منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020، لعدم التوصل لاتفاق مناسب لنادي أسوان مع الشركة الراعية.

وصرح مسئولو مجلس ادارة نادي أسوان في تصريحات "لصدى البلد" بأن قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التلفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لعدم التوصل لاتفاق مناسب لنادي أسوان مع الشركة الراعية .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن 21 من الشهر الجاري موعدًا لبداية الدوري، فيما ستكون نهاية الدوري في شهر مايو من العام المقبل.

ويفتتح أسوان مشواره فى الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى بمواجهة مصر للمقاصة يوم 21 سبتمبر.

ويأتى جدول مباريات أسوان في الدور الأول بالدورى الممتاز كالأتى :

أسوان /مصر المقاصة
اف سى مصر / أسوان
أسوان /الاهلى
المقاولون العرب / أسوان
أسوان /إنبى
بيراميدز /أسوان
أسوان / طلائع الجيش
سموحة /أسوان
أسوان /الانتاج الحربى
طنطا / أسوان
أسوان / الزمالك
الجونة / أسوان
أسوان / المصرى
وادى دجلة /أسوان
أسوان /حرس الحدود
الإسماعيلى / أسوان
أسوان /الاتحاد السكندرى
أسوان يقرر عدم إذاعة مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري

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