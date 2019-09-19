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رياضة

اسم جديد أم حسابات أخرى.. سر تأخر الإعلان رسميا عن اسم مدرب منتخب مصر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:26 ص
حسام حسن و ايهاب
حسام حسن و ايهاب جلال
ياسمين تيسير
"بين آه ولأ" لم تعلن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى هذه اللحظة، اسم المدير الفني لـ المنتخب الأول خاصة في ظل ارتباط الفراعنة بـ أجندة دولية في شهر أكتوبر المقبل وعقب ذلك تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن قرب تولي إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لـ قيادة المنتخب الأول ولكن المفاوضات لم تسفر عن شيء خاصة في ظل إصرار الأخير على اصطحاب جهازه المعاون معه في المنتخب، إضافة إلى رفض اللجنة الخماسية دفع قيمة مقدم جلال مع المصري والذي يقدر بـ 3 ملايين جنيه ولكن تمت تسوية الأمر خلال الجلسة التي جمعت اللجنة الخماسية بـ ايهاب جلال.

وسبق تلك الجلسة وجود مفاوضات قوية بين اللجنة وحسام حسن المدير الفني لفريق سموحة ولكن علم "صدى البلد" أن بعض أعضاء اتحاد الكرة الحالى هددوا بالاستقالة فى حال تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، رغم قناعات عمرو الجناينى الكاملة بقدرات "حسن"، ودخوله فى مفاوضات رسمية معه، وهو ما أدى إلى حالة كبيرة من الانقسام بسبب رغبة البعض فى إيهاب جلال والآخر لحسام حسن.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة أن صباح أمس هو الموعد النهائي للإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب خاصة في ظل استياء الجماهير ومجالس إدارة الأندية من التأخر في الإعلان حتى تتخذ التدابير اللازمة وتبحث عن البديل المناسب للمدرب الراحل.

بينما أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ايهاب جلال هو المدير الفني للمنتخب والمساعدين: طارق مصطفى, وحمد إبراهيم, ومحمد شوقي, ومصطفى كمال مدربََا للحراس، وعماد متعب مديرََا للكرة.

ليأتي السؤال الأهم وهو ما سر تأخر الإعلان الرسمي عن اسم المدير الفني؟ وهل من الممكن أن يضاف اسم جديد إلى الثنائي حسام حسن و ايهاب جلال ليدخل في دائرة المفاوضات أم أن هناك حسابات اخرى هي السبب في ذلك التأخير؟.

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