ريهام سعيد لـ منتقديها: ركزوا شوية في نفسكم الظلم وحش

هاجمت الإعلامية ريهام منتقديها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب وقف برنامجها لمدة عام.





ونشرت ريهام سعيد صورة عبر انستجرام وعلقت "مشغولين اوي تحاسبوا الآخرين وتوقفوهم وتهدوهم وتشمتوا فيهم اكنكوا في الآخرة هاتتحاسبوا عن أعمالهم. ركزوا شويه في نفسكوا واعمالكم ونواياكوا لان على الاقل دي الحاجه الوحيده الي عارفنها عن يقين عشان الظلم وحش".





ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.



