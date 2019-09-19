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فن

ريهام سعيد لـ منتقديها: ركزوا شوية في نفسكم الظلم وحش

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:36 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
مصطفى كرم
هاجمت الإعلامية ريهام منتقديها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب وقف برنامجها لمدة عام.

ونشرت ريهام سعيد صورة عبر انستجرام وعلقت "مشغولين اوي تحاسبوا الآخرين وتوقفوهم وتهدوهم وتشمتوا فيهم اكنكوا في الآخرة هاتتحاسبوا عن أعمالهم. ركزوا شويه في نفسكوا واعمالكم ونواياكوا لان على الاقل دي الحاجه الوحيده الي عارفنها عن يقين عشان الظلم وحش". 

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر وقف الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام بعد هجومها علي أصحاب السمنة في آخر حلقة.

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