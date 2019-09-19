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رياضة

إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف سر مبادرته لـ التكفل بعلاج مؤمن زكريا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:32 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر مبادرته للتكفل بعلاج مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي عقب ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية وحديثه عن إصابته.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن مبادرته كان هدفها إنسانيًا فقط ولم يكن هدفه من البداية إحراج محمود الخطيب رئيس الأهلي، مشددا على أنه رغم ذلك فإن الخطيب لم يتخذ خطوة رسمية في علاج مؤمن زكريا إلا عقب مبادرته.

وأضاف مرتضى منصور أن مؤمن زكريا قام بمكالمته عبر الهاتف وشكره كثيرا على تلك المبادرة الطيبة، مؤكدا أن اللاعب ابن من أبناء الزمالك وأنه لم ينتقل للأهلي سوى للحصول على أموال أكثر.

وتابع مرتضى منصور أن هدفه هو مساعدة اللاعب فقط وليس لـ"خطف اللقطة" كما تردد.

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