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أخبار العالم

البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة في إرسال أسلحة للأكراد السوريين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أ ش أ
أعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة مستمرة في إرسال أسلحة ومركبات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية كي يواصلوا محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك رغم إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء عن مدير مجموعة العمل في البنتاجون بشأن مكافحة داعش كريس ماير قوله: "نحن مستمرون في توفير أسلحة ومركبات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات قوات سوريا الديمقراطية وبالأخص لمهمة القضاء على تنظيم داعش".

ويأتي تصريح المسؤول الأمريكي عقب تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية للقضاء"على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

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