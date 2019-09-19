بـ فستان مكشوف الظهر هنا شيحة تستعيد ذكريات مهرجان الجونة قبل افتتاحه بساعات

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة من مهرجان الجونة العام الماضي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت هنا شيحة بفستان وردي مكشوف الظهر مع وضع ميكب خفيف علي وجهها وأسدلت شعرها علي كتفيها.





وعلقت هنا شيحة على الصورة "غدا حفل الافتتاح".





ويعد مهرجان الجونة فرصة لعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، ومن أولويات مهرجان الجونة السينمائي، ويهدف المهرجان إلى تواصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.



