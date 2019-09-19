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فن

فى الذكرى الأولى على رحيله.. شائعات فى حياة جميل راتب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:41 ص
جميل راتب
جميل راتب
أحمد إبراهيم
تحل اليوم الذكرى الأولى للفنان جميل راتب الذي رحل بعد صراع مع المرض وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفنى وفور رحيله خرجت عدة شائعات التى التصقت باسمه. 

انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بأن وصية النجم الراحل جميل راتب كشفت عن تبرعه بثروته بالكاملة، والتي تقدر بـ 18 مليون جنيه لصالح الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان وهو ما نفاه تماما مدير أعماله هانى التهامى. 

أما الشائعة الثانية كانت تخص جنسيته وديانته حيث كان هناك اعتقاد بأن جنسيته فرنسية وديانته مسيحية الا ان تم توضيح المعلومة من مدير أعماله أنه مصرى ومسلم الديانة.

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