تعليق ناري من فرج عامر على اسم مدرب المنتخب الجديد.. وشهادة في حق أحد المرشحين

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة تهنئة إلى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأول خلفا لـ المكسيكي خافيير أجيري.





وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أهنئ اتحاد كرة القدم بمن اختار لتولي مسئولية المنتخب القومي لكرة القدم".





وأضاف فرج عامر، "لكن كلمة حق يجب أن أؤكد عليها أن الكابتن حسام حسن من أفضل من أنجبت مصر في تاريخها الكروي، فهو لاعب صاحب أكبر عدد من البطولات في التاريخ الكروي على مستوى العالم ويمكنك مراجعة موقع جوجل، وكمدرب هو من أخلص وأكفأ مدربي كرة القدم المصريين علي مدار التاريخ".





وتابع فرج عامر "لم أرَ أكثر إصرارا على النجاح من الكابتن حسام حسن ولم أرَ أكثر من الكابتن حسام حسن تفاني في العمل، ولا يكل ولا يمل، ويملك العلم والخبرة وفي داخله قلب طفل وعقل عالم حكيم".





وأكمل فرج عامر "يتفاعل ويتفعل ويتصالح مع نفسه ومع الغير في ثانية واحدة ويقبل النقاش ويستمع لكل الآراء ويحترم من حوله ويقدر ما يبذلونه من مجهود ولا يبخل عليهم بعلم أو نصيحة، هذه شهادة للتاريخ يحاسبني عليها الله واشهد بها ليوم الدين ".





واستقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى.





وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق نهائى مع إيهاب جلال لتولى المهمة لقيادة المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.