الناتو العربي: هجوم أرامكو يهدف إلى تعطيل أسواق النفط

قال تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي "ميسا"، اليوم الخميس، إن الهجوم الذي شهدته منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعطيل أسواق النفط.





وأوضح التحالف في بيان "الهجوم على معملي نفط ارامكو كان يهدف لتعطيل أسواق النفط وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، معربًا عن إدانته الشديدة للهجوم.





ويعتبر تحالف "ميسا" محاكيًا لحلف الناتو العربي، وهو يضم الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان) إضافة لمصر والأردن.





هذا التحالف يعود لقمة الرياض في العام 2017 حين اتفق الجميع على أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستجتمع على أساس سنوي.. إضافة إلى الاهتمام المشترك وتطلع كلا الجانبين لبناء "ميسا"، الذي سيقوم على أساس اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية تربط دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن.





وكشفت السعودية بالأدلة الدامغة، الأكاذيب التي أطلقتها إيران ولا تزال تطلقها، بهدف التنصل من الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.





وفي مؤتمر صحفي بالرياض، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.





وأضاف أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.





وقال "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".



