ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تعديه بألفاظ خارجة على معجبيه.. احمد فهمى لـ شقيقه انت محترم عليهم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:42 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
مصطفى كرم
علق الفنان احمد فهمى على الصورة الأخيرة لـ شقيقه الفنان كريم فهمي مع زوجته بعد ان اخفي الأخير وجهه ووجه زوجته بعد الهجوم من متابعيه على أطفاله.

وقال احمد فهمى في تعليق على صورة شقيقه "والله انت محترم عليهم"؛ لتنهال عليه ردود واسعة من متابعي شقيقه عبر انستجرام.

وجاء ذلك ردا على تعليق كريم فهمي علي صورته مع زوجته قائلا "حد لية شوق في حاجة مساء الفل علي المحترمين ولاد الناس المتربية".

وكان أحمد فهمي أثار جدلا كبيرا بتعديه على متابعة لـ كريم فهمي بألفاظ خارجة بعدما انتقدت طريقة عرض كريم فهمي لصور أولاده الصغار ووصف شعرهم بسلك مواعين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا عيني علي الحلو لما تبهدله الأيام.. أحمد زاهر يشارك فى تحدي العمر

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

بعد مشاجرته مع إحدى متابعات شقيقه كريم.. #احمد_فهمى يتصدر تويتر

فيديوجراف| أحمد فهمي يسب أحد متابعيه بسبب بنات شقيقه

كريم فهمي يواصل استفزاز متابعيه.. شاهد

بعد تحدي مهاجميه.. كريم فهمي يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

ايهاب جلال يحسم الجدل حول تعيينه مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن ملء سد النهضة في هذه الحالة.. فيديو

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من الدعم .. فيديو

الأعلى للشئون الإسلامية يكشف تفاصيل سرقة الإخوان محتويات مسجد الحسين

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور