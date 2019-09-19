بعد تعديه بألفاظ خارجة على معجبيه.. احمد فهمى لـ شقيقه انت محترم عليهم

علق الفنان احمد فهمى على الصورة الأخيرة لـ شقيقه الفنان كريم فهمي مع زوجته بعد ان اخفي الأخير وجهه ووجه زوجته بعد الهجوم من متابعيه على أطفاله.





وقال احمد فهمى في تعليق على صورة شقيقه "والله انت محترم عليهم"؛ لتنهال عليه ردود واسعة من متابعي شقيقه عبر انستجرام.





وجاء ذلك ردا على تعليق كريم فهمي علي صورته مع زوجته قائلا "حد لية شوق في حاجة مساء الفل علي المحترمين ولاد الناس المتربية".



