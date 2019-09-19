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محافظات

مدير كبد كفر الشيخ الجديد: هدفنا تحسين الخدمات الطبية وراحة المرضى

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
مدير مركز الكبد الجديد
مدير مركز الكبد الجديد بكفرالشيخ
محمود زيدان
أكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد الجديد بكفرالشيخ، أن العمل على راحة المرضى والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى العمل سيكون بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النجاح المستهدف.

وأضاف عمارة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مركز الكبد يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاح العمل، و المساهمة في شراء أجهزة طبية حديثة من أجل العمل على راحة المرضى وتوفير جميع سبل الخدمات الطبية المميزة للمواطنين.

وكان الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قد أصدر قرارًا رقم 98 لسنة 2019م، بتكليف الدكتور ياسر كمال الدين عمارة، بالقيام بأعمال مدير مركز أبحاث الكبد والقلب بكفرالشيخ، بجانب إشرافه على مشروع تطوير مركز أورام كفر الشيخ، وذلك من تاريخ استلامه وحتى 30 يونيو 2020م.

جدير بالذكر أن الدكتور ياسر عمارة، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، كان يشغل منصب نائب مدير مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.

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