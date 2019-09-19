تسبب السرطان.. العطش يلاحق قرية تل عميرة بالدقهلية.. والسبب مواسير الاسبستوس

استغاث أهالي قريه تل عميره التابعه لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية من وجود مواسير المياه المصنعة من مادة الاسبستوس المسرطن في مدخل القرية منذ أكثر من ٢٥عام ولم يتم تغييرها حتى الآن.





وقال إبراهيم أحمد حسن أحد رئيس المجلس المحلي للقرية سابقاَ: "نحن أهالي قريه تل عميره نعاني من عدم تغيير مواسير المياه الاسبستوس المسرطنة والمحرمة دولياَ الموجودة في مداخل العديد من القري وفوجئنا أثناء إصلاح ماسورة المياه أنها مصنوعة من مادة الاسبستوس وكأنها محشوة من الداخل بمادة خضراء عفنه ووجدنا داخلها جذور أشجار"





وتابع : "إن المياه لا تأتينا في اليوم سوى ساعتين وعندما تخرج المياه من محطة بسنديله نظيفه وتمر بتلك المواسير تتلوث بالبكتيريا والميكروبات الضارة المسببة لأبشع أمراض الكلي والكبد ويشربها سكان القرية فتدمر صحتهم".



