لو حد غلط في بلدي أو رئيسها اكله بسناني.. محمد محمود عبد العزيز يعيد كلمات والده

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر صفحته على انستجرام فيديو للفنان الراحل محمود عبد العزيز من أحد أعماله الدرامية وهو يعمل على حل النزاعات الطائفية ومواجهة الإرهاب.



وظهر الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالفيديو يقول "فوقوا بقى يا اخونا فوقوا . يا عالم فوقوا يا مصريين فوقوا اللي بيحصل دا حرام . انتوا مصريين انتوا انتوا حضارة 7000 سنة الحضاره عمر ما مصري قتل مصري ليه بقينا بنكره بعض كده . ليه بقينا بنذل في بعض كده . ليه بقينا واقفين لبعض على الواحدة . لا جوع ولا عدو ولا جن احمر ممكن يدمر البلد دي لكن اللي بيجصل ده دا اللي بيدمرها بلدنا حلوة يا اخوانا حرام عليكم يا اخوانا حبوها . حبوها يا اخونا ".



وعلق محمد محمود عبد العزيز علي الفيديو قائلا "عليكوا بلدنا حلوه، حبوها، حبوها} ده اللى علمهولى ابويا و ربانى عليه، احب بلدى و احترم الكبير، و لو يوم حد غلط فى بلدى او فى رئيسها و هو من يمثلها، أكله بسنانى،من حق كل واحد انه يقول رأيه بحريه، لكن فى حدود الادب والاحترام، انت حر ما لم تضر، حتى الحريه لها ضوابط، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من يحاول تدميرنا او تشتيتنا و لكن فى النهاية [الكلاب تعوى والقافله تسير] و احنا قافلتنا هاتستمر وهتوصل بأمان وسلام رغم انف كل حاقد و كل مأجور، موتوا بغيظكم (اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) ".



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام.



وكان الساحر محمود عبد العزيز قد غادر عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض.



