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فن

نبيلة عبيد تكشف عن أصعب المواقف فى حياتها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أصعب المواقف التى مرت بها فى حياتها، وهو رحيل والدتها التى كانت أهم شيء لها. 

وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد"، "تأثرت كثيرا برحيل والدتى وكان قدر رحل والدى وأنا فى سن صغيرة، ولذلك لم أشعر به كثيرا، ولكن رحيل والدتى كان من أصعب المواقف التى مرت علي، ومازلت أعيش بدعواتها لى، وكانت دائما تدعو لى بدعاء لا يمكن أن أنساه وهو "ربنا يسترك"، فأنا مستورة بسببها، وهذا الدعاء قالته لى قبل رحيلها بدقائق، كنت بجوارها فى هذه اللحظة". 

يذكر أن نبيلة عبيد يتم تكريمها فى الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط والذى من المقرر أن يقام فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

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