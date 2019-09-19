عميد الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ: لا نسمح للطالبات بدخول الكلية بـ البنطلون.. جحود الأوطان أشد حرمة من عقوق الوالدين.. والأزهر الشريف محور الارتكاز في محاربة الفكر المتطرف

الدكتور مصطفى مطاوع عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ:

- زيادة الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية إلى 430 طالبة - أقول لمن يفتي دون علم : ستلجم بلجام من نار يوم القيامة - الدعوة إلى الله تكون بفهمها وتقديسها وحسن تقديمها بالحكمة والموعظة الحسنة - أميل إلى تعظيم دور المجامع الفقهية في الفتوى - بر الأوطان لا يقل فريضة عن بر الوالدين









حذر الدكتور مصطفى مطاوع، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، من خطورة إطلاق الشائعات والاستجابة إليها لأن الكلمة قد تلقي بصاحبها في الجنة وقد تغمسه في النار، مشيرًا إلى أن بر الأوطان لا يقل فريضة عن بر الوالدين، وينبغي أن يكون حب الوطن مقرونًا بالعمل الجاد والإخلاص والدفاع عن الوطن بكل ما أوتي الإنسان من قوة، وذلك خلال حواره مع "صدى البلد" ... وإلى نص الحوار:





بداية .. نريد أن نعرف ماهي استعدادات الكلية للعام الدراسي الجديد؟





- الجديد في الكلية هذا العام أنها تبدأ في ظل وجود مجلس للكلية يجعل قيادتها جماعية وليست فردية، وهو متطلب ضروري من متطلبات الجودة، يضم رؤساء الأقسام وممثل عن كل قسم بالإضافة إلى العميد والوكيل وأمين المجلس وسكرتيره، فضلًا عن الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة.





- وقد قمنا بإجراء صيانة شاملة لدورات المياه الخاصة بالمبنى القديم، ونشكر مؤسسة أبو العينين الخيرية على تبرعها بـ 985 مترًا من السيراميك و48 حوضًا، بالإضافة إلى أشياء أخرى خاصة بدورات المياه.





- وسنقوم بتوزيع دليل الكلية على الطالبات المستجدات الذي يتضمن كل ما يتعلق بالكلية وأقسامها وشعبها حتى تكون الطالبة على علم بالكلية التي ستدرسها والشعب التي ترغب في الالتحاق بها سواء كانت شعبة أصول الدين أم الشريعة أم اللغة العربية.





- تخصيص 5 دقائق قبل كل محاضرة للتذكير بقيمة معينة من القيم كالصدق والانتماء للوطن والعدل والمواطنة، وذلك طوال العام الدراسي.





وماذا عن الضوابط الصارمة داخل حرم الكلية والمدينة الجامعية؟





- كما أن للطالبة حقوقًا تحصل عليها كاملة، فإن عليها واجبات ينبغي أن تؤديها كاملة، منها الالتزام بالزي الشرعي، وبآداب الجامعة في التعامل مع بعضهن البعض وأساتذتهن، وعدم الانشغال إلا بطلب العلم، والإلمام بما يترتب على محاولة الغش في الامتحانات أو أي تصرف تعاقب عليه، والالتزام بلوائح وقواعد المدينة الجامعية.





وما هو الزي الذي ينبغي ارتداؤه وعقوبة من تخالف ذلك؟





الزي الشرعي هو كل زي قائم على الاحتشام، فلا يُسمح للطالبة التي ترتدي البنطلون دخول حرم الكلية، وإذا جاءت لأداء الامتحانات يُسمح لها بعد أخذ تعهد عليها بعدم ارتدائه مره أخرى، ومن يخالف الضوابط واللوائح الجامعية عمومًا يُعاقب على ذلك، والعقوبات لدينا تبدأ من الحرمان من الدراسة لمدة أسبوع وانتهاءً بالإحالة إلى مجلس التأديب، وفي العام الماضي قمنا بفصل طالبة لمدة عامين بعد ثبوت ارتكابها جريمة سرقة في المدينة الجامعية وضبط صور مخلة على هاتفها.





وماذا عن استعدادات المدينة الجامعية لاستقبال الطالبات؟





قمنا بزيادة القدرة الاستيعابية للمدينة الجامعية من 360 طالبة إلى 430 طالبة من خلال تصنيع بعض الأسرة بالجهود الذاتية، ويكون التسكين بها وفقًا لعدة ضوابط منها التقدير وبُعد المسافة المكانية ومراعاة بعض الحالات الخاصة وفقًا للائحة التي تنص على تخصيص نسبة 5 % للحالات الخاصة، والجامعة متعاقدة مع أفضل الشركات لتوريد الأغذية، وهناك رقابة صحية من قبل الإدارة البيطرية ومديرية الصحة، وقمنا بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالإشراف على المدينة الجامعية للمرور والرقابة والتفتيش على المدينة.





كيف تحمي الكلية الطالبات من براثن الفكر المتطرف؟





بتحصين العقول الذي يتم من خلال حب الكلية وحب العلم وتقديم المادة العلمية النافعة بصورة شيقة وأن يكون الأستاذ قدوة لطالباته في فعله قبل قوله، وتبصير الطالبات بما يُحاك بالأمة والوطن من مؤامرات وتبصيرهن بأدوارهن تجاه بيئتهن وأمتهن ودينهن، وتسليحهن بالمادة العلمية الشيقة والنافعة، ففي كل عام يُشكل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لجانًا للنظر في مناهج الأزهر لتنقيتها وتطويرها وتقديمها متوائمة مع وسطية الإسلام ومنهجه وتصلنا هذه المناهج من إدارة الجامعة لطباعتها وتدريسها.





هل للكلية دور في خدمة المجتمع ؟





نعم .. بالكلية أعضاء هيئة تدريس يشاركون في المرصد بالأزهر الشريف، ومنهم منتدبون انتدابًا كاملًا كالدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وتشارك الكلية بأعضاء هيئة تدريسها في التدريس بالمركز الثقافي التابع لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، والبعض يقوم بأداء خطبة الجمعة بنظام المكافأة، ، ونفكر في إجراء دورات لمدرسي الأزهر الشريف والوعاظ.





ماذا ترى دور الأزهر الشريف في نشر وسطية الإسلام ومحاربة الفكر المنحرف؟





دور الأزهر يعد محور الارتكاز في محاربة الأفكار الهدامة لأنه يبني العقول وبناء العقول أهم خطوات محاربة الأفكار الهدامة إذ أن المعالجة والمواجهة لتكلك الأفكار كما تكون أمنية في بعض المواقف، فإنها تكون فكرية وعلمية في كل المواقف، والأزهر دوره مشهود وملموس دون تحيز في مواجهة بعض الأفكار الهدامة ومن يتعصب لها من أناس معدودين، يوجد بالملايين من يتمسك بوسيطة الإسلام وينطلق في حياته حرصًا عليها ودور الأزهر في إعداد هذه الملايين يؤكد دوره الكلي في مجتمعنا بأسره بل إن الأزهر يتجاوز التأثير في وطن إلى التأثير في مئات الأوطان.





وكيف تكون الدعوة إلى الله؟





تكون بفهمها وتقديسها وحُسن تقديمها على ألسنة من يطبقها بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة عن علم وقراءة عما في عقولهم وتنقية معتقداتهم ثم إقناعهم بالصحيح.





وماذا تقول لمن يُقدم على الفتوى دون علم ومن الذي يحق له الإفتاء؟





ستلجم بلجام من نار يوم القيامة، الذي يحق له هو المؤهل علميًا ومن امتلك أدواتها امتلاكًا كاملًا، وإن كنت أميل إلى تعظيم دور المجامع الفقهية حتى يكون الاجتهاد اجتهادًا جماعيًا أكثر منه اجتهادًا فرديًا، ولدينا في مصر لجان للفتاوى بل دار الإفتاء مهمتها الاجتهاد والإفتاء حين يصدر عنها فتوى فإنها لم تصدر عن شخص ذي أهواء بل تصدر عن مؤسسة لها علماؤها ولها مشروعيتها ومكانتها في نفس كل مسلم.





البعض يطلق أو يردد الشائعات دون تحقق أو تثبت .. فما رأيكم في ذلك؟





إطلاق الشائعات والاستجابة لها ينم عن فراغ ذهني وحياتي، فلننطلق إلى تحقيق أهدافنا ولنحقق غاية الله فينا، ولنحرص على أن الكلمة قد تلقى بصاحبها في النار وقد تدخله الجنة، فلو كففنا ألسنتنا عن إطلاق الشائعات وصمننا آذاننا عن الاستماع إليها واتخذنا لأنفسنا أهدافًا يرضى الله عنها سنرتقي وترتقي أمتنا.





وما رأيكم في قضية حب الأوطان ومن يجحدون بفضلها؟



