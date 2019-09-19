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رياضة

هاشتاج #السوبر_هدية_لمؤمن_زكريا يتصدر تويتر.. ومغردون: أقل حاجة ممكن نقدمها له

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:23 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
مصطفى كرم
ساند عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا بعد تعرضه للإصابة وتوقفه لفترة طويلة عن اللعب مع النادي.

ودشن جمهور النادي الأهلي هاشتاج #السوبر_هدية_لمؤمن_زكريا وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر". 

وكانت أبرز التعليقات : 
اقل حاجة ممكن نقدمها لمؤمن 
‏‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا ان شاء الله
‏١١ راجل في الملعب
ب١١ بطوله سوبر باذن الله
‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
‏السوبر أجمل هدية ممكن نقدمها لمؤمن ‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
‏جمهوركم معاكوا يحقق حلم حياتنا
والي اخر الكون يحلق نسر نادينا ‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
‏‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
عايزين السوبر هدية لمؤمن زكريا❤
‏كلنا في إنتظارك يا مؤمن وإن شاء الله ترجع بالسلامه وتشارك المرة الجاية 💪🏆🦅🇪🇬 
‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
‏عشمنا ف ربنا ف الاول ثم للجهاز الفني وللاعيبه انهم هيبذلوا كل اللي م في وسعهم علشان يكسبوا السوبر 
‎#فرحنا_بالسوبر_يااهلي ‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
‏ربنا يشفيك يا مؤمن و تعود افضل باذن الله تعالى 
اسال الله ان يشفيك شفاءا لا يغادر سقما 
‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
‏ربنا معاك ويشفيك يا مؤمن أن شاء الله ترجع وتشيل معانا مش السوبر بقى لاء بطولة إفريقيا والسوبر آلافريقى ونروح كاس العالم للأندية على خير متقلقش يا ابن النادي كلنا بندعي لك ترجع بالسلامة واحسن من الاول كمان ‎#السوبر_هديا_لمومن_زكريا

ويلتقي النادي الاهلي الزمالك في مباراة كاس السوبر المصري في الثامنة مساء غدا الجمعة علي استاد برج العرب بحضور جماهيري ضئيل.

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