نبيلة عبيد: توقفت عن الاحتفال بعيد ميلادي لهذا السبب

تحرص الفنانة نبيلة عبيد على الاحتفال بعيد ميلادها كل عام وتدعو فيه عدد من النجوم ولكن فى الفترة الأخيرة تغير شكل الاحتفال بعيد ميلادها.





وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد"، "كنت أحرص على الاحتفال بعيد ميلادى كل عام فى أحد الفنادق الكبرى وكان يحضره عدد كبير من النجوم وصناع الفن ولكن بعد رحيل والدتى قررت التوقف تماما عن الاحتفال".





وأضافت نبيلة عبيد "قررت منذ عدة سنوات إعادة الاحتفال ولكن بشكل بسيط وليس بنفس الشكل الذى كنت أحتفل به قبل رحيل والدتى.



