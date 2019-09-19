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رياضة

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مازال أمامه الكثير ليتعلم أصول الإدارة والسياسة.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الخطيب مازال "في كي جي وان"، موضحًا أنه كان ينتظر بيانًا رسميًا من الخطيب لشكره على مبادرته؛ من أجل التكفل بعلاج مؤمن زكريا نجم فريق النادي الأهلي.

وتابع مرتضى منصور، أن الخطيب يجب أن يتمتع بمزيد من التواضع والتعامل بود وحب مع الجميع، مؤكدا أنه في حال حضر أي من أعضاء مجلس إدارة الأهلي لمباراة السوبر المحلي غدا الجمعة سيقوم بمصافحته بكل حب.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 20 سبتمبر على استاد برج العرب بحضور جماهيري 10 آلاف مشجع.

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