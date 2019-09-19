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القاهرة تسجل 33 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 19 - 9 - 2019

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
هاني حسين
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 19 - 9 - 2019.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:
- القاهرة: العظمى 33 والصغرى 23 درجة.
-الاسكندرية: العظمى 29 والصعرى 22 درجة .
-اسوان: العظمى 42 والصغرى 25 درجة .
- قناة: العظمة 38 والصغرى 25 درجة .
-شرم الشيخ: العظمى 36 والصغرى 28 درجة .
- مطروح: العظمى 28- والصغرى 19 درجة .

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