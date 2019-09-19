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رياضة

مرتضى منصور يكشف سر ابتعاده عن الفريق ويفتح النار على جروس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:21 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق يستعد جيدا لـ مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقررة غدا، الجمعة، على استاد برج العرب حيث دخل في معسكر مغلق أمس.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لـ برنامج "الزمالك اليوم"، أن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على درجة عالية من الكفاءة والالتزام ويجتمع باللاعبين بشكل منتظم، موضحًا أنه لا داعي لـ اجتماعه الشخصي مع اللاعبين أو إلقاء محاضرة لهم قبل بدء المعسكر المغلق.

وتابع مرتضى منصور، أن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق كان مستهترًا لذلك كان يحرص وقتها على الاجتماع باللاعبين لدعمهم، قائلًا "جروس كان مجنون وبيخلص التدريب ويروح يسكر". 

وأكمل مرتضى منصور أن جروس لم يكن مدربًا مميزًا، حيث إنه عقب رحيله عن الزمالك لم يجد فريقًا آخر ليقوده.

يذكر أن المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في حضور ١٠ آلاف مشجع بواقع ٥ آلاف لكل فريق.

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