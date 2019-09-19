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فن

ابن عمرو سعد.. باسم سمرة يكشف عن مفاجاة فى فيلم صندوق الدنيا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:23 ص
باسم سمرة
باسم سمرة
أحمد إبراهيم
كشف الفنان باسم سمرة عن مفاجاة يشهدها فيلم "صندوق الدنيا" والذى يشارك فى بطولته مع خالد الصاوى ورانيا يوسف واخراج عماد البهات.

وقال باسم سمرة لـ "صدى البلد": "ارى أن مفاجاة فيلم "صندوق الدنيا" هي مشاركة نجل الفنان عمرو سعد الذى يقوم بدور ابنى فى الفيلم والمحرك الرئيسى للعمل.

وأضاف باسم قائلا: "اقدم فى الفيلم دور سائق ميكروباص يتعرض لعديد من المواقف الصعبة مع باقى فريق العمل.

يذكر ان باسم سمرة يعرض له حاليا فيلم "ولاد رزق 2" والذى يشارك فى بطولته احمد عز واحمد داود واحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وكريم قاسم وتاليف صلاح الجهينى واخراج طارق العريان.

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