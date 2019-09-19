ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
فليكس بروتش
فليكس بروتش
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رأيه في الألماني "فليكس بروتش"، حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقررة غدًا، الجمعة، باستاد برج العرب.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن "بروتش" حكم جيد، ويمتلك سيرة ذاتية رائعة، معلقًا "شكله حلو"، مضيفًا أنه من حكام الصف الأول في أوروبا.

وأضاف مرتضى منصور، أن الحكم على أعلى مستوى من الكفاءة، إضافةً إلى لاعبي الفريق والجماهير، مشددًا على أن المباراة ستكون رائعة ومميزة. 

يذكر أن المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل فريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

مرتضى منصور يطلق 5 قذائف مدوية قبل مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير

مؤمن زكريا في السوبر .. مرتضى منصور يحذر جماهير الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

الألمانى فليكس بروتش حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر

السوبر المصري.. فليكس بروتش وش السعد على نادي الزمالك في تحقيق البطولات

ترشيحاتنا

لو حد غلط في بلدي أو رئيسها اكله بسناني.. محمد محمود عبد العزيز يعيد كلمات والده

السعودية: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

طرد رونالدو.. كل ما تريد معرفته عن الألماني بروتش حكم مباراة السوبر المصري

عبد الرازق توفيق يكتب «أسرار تجنيد العميل محمد على»

وأخيرا سامسونج تكشف عن Galaxy M10s و Galaxy M30s .. تفاصيل

اسم جديد أم حسابات أخرى.. سر تأخر الإعلان رسميا عن اسم مدرب منتخب مصر

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

تعليق ناري من فرج عامر على اسم مدرب المنتخب الجديد.. وشهادة في حق أحد المرشحين

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف سر مبادرته لـ التكفل بعلاج مؤمن زكريا

مرتضى منصور يكشف سر ابتعاده عن الفريق ويفتح النار على جروس

أنا صاحب الكورة| ليلة سقوط الريال فى حديقة الأمراء.. تألق دي ماريا وعبقرية توخيل تحطم فرقة زيدان.. شاهد واحكم

طرد رونالدو.. كل ما تريد معرفته عن الألماني بروتش حكم مباراة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور