شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رأيه في الألماني "فليكس بروتش"، حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقررة غدًا، الجمعة، باستاد برج العرب.





وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن "بروتش" حكم جيد، ويمتلك سيرة ذاتية رائعة، معلقًا "شكله حلو"، مضيفًا أنه من حكام الصف الأول في أوروبا.





وأضاف مرتضى منصور، أن الحكم على أعلى مستوى من الكفاءة، إضافةً إلى لاعبي الفريق والجماهير، مشددًا على أن المباراة ستكون رائعة ومميزة.





يذكر أن المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل فريق.