لأول مرة.. تسجيل رغبات المستجدين بآداب كفر الشيخ إلكترونيا

استحدثت كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، نظامًا حديثًا من خلال إحدى البرامج عبر شبكة الإنترنت ، ليتيح هذا النظام للطالب عن طريق كتابة رقم الجلوس والرقم القومي، إدخال البيانات المطلوبة في وثيقة التعارف وترتيب استمارة الرغبات، وذلك من منزله دون الذهاب إلى الكلية.





ويقوم الطالب بطباعة الثلاث ورقات وهي وثيقة التعارف، و استمارة الرغبات الموحدة لتوزيع الطلاب، وإذن دفع المصروفات، لتقديمها إلى شئون الطلاب بالكلية لاستكمال إجراءات التقديم في دقائق معدودة، مما يسهل على الطلاب تسجيل الرغبات بالأقسام التي يرغبون في الالتحاق بها.





ومن جانبه، قال الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، لـ"صدى البلد"، إن عدد الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى 1766 طالبًا، وعدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في الأقسام عبر هذا البرنامج الالكتروني 1671 طالبًا وطالبة حتى الآن، مشيرًا إلى أن قسم اللغة الانجليزية الأكثر إقبالًا بنسبة 19.3 %.





وأضاف، البحيري، أن الكلية تضم 13 قسمًا، هي اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، والجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، والإعلام، الاجتماع، الفلسفة، علم النفس، قسم الآثار، قسم المكتبات، قسم اللغات الشرقية، برنامج المساحة.