ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:37 ص
حازم امام
حازم امام
ياسمين تيسير
أكد بشير التابعى نجم نادي الزمالك السابق أنه رحل عن الفريق بشكل سيئ للغاية لا يليق مطلقا مع ما قدمه للفريق طوال تاريخه الكبير.

وأضاف بشير التابعى في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن محمد حلمي المدير الفني للفريق وقتها طلب من أحد الإداريين مهاتفته تلفونيا لإخباره بأنه لا يرغب في بقائه داخل الفريق.

وأوضح بشير التابعى أن حلمي صرح وقتها بأن السبب هو إصابته المزمنة على الرغم من مشاركته في أكثر من 95% من مباريات الزمالك في هذا الموسم.

وأكمل بشير التابعى أن حازم إمام نجم الزمالك السابق موقفه كان "سلبيا" للغاية، مؤكدا أن الجميع ساند حازم إمام كثيرًا.

وتابع بشير التابعى أن حازم إمام لا يحرص على دعم أو مساندة أي لاعب، قائلا "حازم إمام لـ حازم إمام بس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجآت مدوية.. جلسة طارئة بين الزمالك وبيراميدز لحسم صفقات الميركاتو الصيفى

كريم نيدفيد: سعد سمير سر تألقي مع الأهلي ..فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في رمضان صبحي ويوجه نصيحة لـ الفريق بشأن أزارو

حازم إمام عن الصربي ميتشو: كلامه عن النادي يحبب الناس فيه بسرعة

تايم سبورت تكشف حقيقة تمرد حازم إمام على الزمالك

سب لاعبي الزمالك.. بشير التابعى: قلعت الشورت لـ محمد حلمى في الملعب ..فيديو

ترشيحاتنا

أحمد مراد يكشف تفاصيل لأول مرة عن أقراص الفيل الأزرق ..فيديو

حكم من نسي قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

نبيلة عبيد: توقفت عن الاحتفال بعيد ميلادي لهذا السبب

الزمالك السبب.. بشير التابعى يكشف سر ابتعاده عن الساحة الكروية

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

فى الذكرى الأولى على رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة جميل راتب

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

تعليق ناري من فرج عامر على اسم مدرب المنتخب الجديد.. وشهادة في حق أحد المرشحين

إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف سر مبادرته لـ التكفل بعلاج مؤمن زكريا

مرتضى منصور يكشف سر ابتعاده عن الفريق ويفتح النار على جروس

أنا صاحب الكورة| ليلة سقوط الريال فى حديقة الأمراء.. تألق دي ماريا وعبقرية توخيل تحطم فرقة زيدان.. شاهد واحكم

طرد رونالدو.. كل ما تريد معرفته عن الألماني بروتش حكم مباراة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور