رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

أكد بشير التابعى نجم نادي الزمالك السابق أنه رحل عن الفريق بشكل سيئ للغاية لا يليق مطلقا مع ما قدمه للفريق طوال تاريخه الكبير.





وأضاف بشير التابعى في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن محمد حلمي المدير الفني للفريق وقتها طلب من أحد الإداريين مهاتفته تلفونيا لإخباره بأنه لا يرغب في بقائه داخل الفريق.





وأوضح بشير التابعى أن حلمي صرح وقتها بأن السبب هو إصابته المزمنة على الرغم من مشاركته في أكثر من 95% من مباريات الزمالك في هذا الموسم.





وأكمل بشير التابعى أن حازم إمام نجم الزمالك السابق موقفه كان "سلبيا" للغاية، مؤكدا أن الجميع ساند حازم إمام كثيرًا.





وتابع بشير التابعى أن حازم إمام لا يحرص على دعم أو مساندة أي لاعب، قائلا "حازم إمام لـ حازم إمام بس".