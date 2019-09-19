الكويت ترفع حالة التأهب القصوى للجيش بعد هجوم أرامكو.. وبن سلمان يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الإرهاب الإيراني.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية



السيسي لحمدوك: مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعى

الشرطة المصرية تعلن مقتل 9 عناصر إرهابية في القاهرة

محمد بن سلمان: هجمات أرامكو استهدفت أمن المنطقة

السعودية تعرض أدلة قاطعة على تورط إيران في هجوم أرامكو

ترامب: خيارات عدة للتعامل مع إيران بما فيها العسكري

قايد صالح: مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان، الأربعاء، مقتل 9 من العناصر الإرهابية في شرق وجنوب القاهرة بعد تبادل النيران بينهم وبين قوات الأمن، مشيرةً إلى مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو.



وأوضح البيان أن من بين القتلى "قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم".



وركزت "الأنباء" على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، حيث أكد الأول دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم جميع سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذا الخصوص.



كما أعرب الرئيس عن التقدير لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في التنمية، مؤكدا حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي، فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت، مساء الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش، والقطاع النفطي، مشيرةً إلى هذا الإجراء يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وأنه يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الكويت.



وقالت "الجريدة" إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السعودية، حيث أكد الثاني الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وأنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني، معربًا ن تأييد الولايات المتحدة للخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر هجوم أرامكو.



ونقلت "الوطن" عن بن سلمان قوله خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.



واهتمت "القبس" بالمؤتمر الذي عقده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد ركن تركي المالكي، والذي عرض فيه أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في هجوم أرامكو، حيث قال إن الهجوم لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران، بل تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.



وأبرزت "الراي" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران، بما يشمل الخيار العسكري، لافتًا إلى أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن واشنطن "لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات السعودية"، مضيفا أنها الآن "تعرف كل ما حدث تقريبا".



وقالت "الأنباء" إن القضاء التونسي، الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين.



وذكرت "الوطن" أن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قال إن هناك "مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها"، مضيفًا: "أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ولقد وضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفق الدستور وقوانين الجمهورية، وواجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير الجزائر".



ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله إن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية، التي جرت الثلاثاء، مضيفًا: "حن نحترم النتيجة الديموقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات".



وأشارت "كونا" إلى أن مجلس الأمن الدولي يصوت، اليوم الخميس على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، تقدّمت بأحدهما الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالثاني روسيا مدعومة من الصين، لافتة إلى أن مشروع القرار ينص على فرض "وقف فوري لإطلاق النار" في محافظة إدلب اعتبارًا من السبت المقبل.



دوليًا، ذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ترشيح روبرت أوبريان لمنصب مستشار الأمن القومي، خلفا لجون بولتون، قائلًا: "يسعدني أن أعلن ترشيح روبرت أوبريان كمستشارنا الجديد للأمن القومي. عملت معه لفترة طويلة. سيقوم بعمل رائع".



وأفادت "الوطن" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت مبكر الأربعاء أنه ينتظر نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل "حكومة صهيونية قوية"، مضيفًا: "في الايام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية، ولمنع خطر تشكيل حكومة معادية للصهيونية".