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رياضة

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:12 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة التعاقد مع مصطفى يونس ومصطفى عبده نجمي الأهلي في قناة نادى الزمالك الجديدة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أن بالفعل أعلن عن امكانية وقرب التعاقد مع مصطفى يونس في قناة الزمالك الجديدة، مشددا على انه لا يوجد ما يمنع تقديم نجم الاهلي لبرنامج في القناة الجديدة.

وأضاف مرتضي منصور أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أهمل مصطفي عبده عقب انتخابات النادي وتجاهله تماما ولم يهاتفه سوى عقب إعلانه التعاقد معه في القناة الجديدة.

وأكمل مرتضي منصور أنه بالفعل هاتف مصطفي يونس ومصطفى عبده من أجل إتمام التعاقد معهما في قناة النادي الجديد.


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