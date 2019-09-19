اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

-عماد متعب مديرا للكرة.. إعلان اسماء الجهاز الفني لـ منتخب مصر بالكامل







-مدرب منتخب مصر السابق يصاب بوعكة صحية وينقل إلى المستشفى



أعلن الإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عن اسماء الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر بقيادة ايهاب جلال.





-أول تعليق رسمى من المصرى بشأن تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر



عانى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من وعكة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الساعات الماضية دخل على أثرها المستشفي لتلقي العلاج اللازم.





-ثبت صنم.. شاهد كيف استقبل لاعبو بيراميدز نجم الأهلي فى تدريبات اليوم



أكد سمير حلبية، رئيس النادى المصري البورسعيدى، أنه لم يصله أى شىء رسمى من اتحاد الكرة بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة؛ خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.





-تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك



أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم علي ملعب الدفاع الجوي استعدادا للدوري المصري الممتاز.





-اسم جديد أم حسابات أخرى.. سر تأخر الإعلان رسميا عن اسم مدرب منتخب مصر



فجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقررة غدًا، الجمعة، على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.





-مواعيد مباريات الدوري الاوروبي الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة



"بين آه ولأ" لم تعلن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى هذه اللحظة، اسم المدير الفني لـ المنتخب الأول خاصة في ظل ارتباط الفراعنة بـ أجندة دولية في شهر أكتوبر المقبل وعقب ذلك تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر.

يشهد اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 افتتاح مباريات الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عقب انطلاق بطولة دوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء الماضي





نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي: