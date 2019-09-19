ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 19 -9- 2019.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
آيات أحمد
سجل سعر الدولار اليوم الخميس 19 - 9 – 2019 في مصر، وسجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.50 جنيه للشراء، مقابل 16.60 جنيه للبيع، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 19 - 9 – 2019 واسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 16.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 1-8-2019.. فيديو

الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك 8-8-2019 | فيديو

سعر الدولار اليوم الخميس 29 - 8 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

الدولار بـ 16.60 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 2- 9 - 2019.. فيديو

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 - 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 9- 2019.. فيديو

ترشيحاتنا

لو عندك هالات سوداء.. زيت طبيعى يقضى على هذه المشكلة

بفستان ذهبي وفتحة من الظهر.. يسرا اللوزي تنشر إطلالة قديمة وموقف طريف مع ابنتها

أحمد مراد يكشف موعد عرض فيلم 1919 ..فيديو

الإفتاء: حالة واحدة يحق للمرأة سؤال زوجها عن راتبه الشهري ..فيديو

طرد رونالدو.. كل ما تريد معرفته عن الألماني بروتش حكم مباراة السوبر المصري

فى الذكرى الأولى على رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة جميل راتب

لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.. العثور على ممثلة أفلام إباحية ميتة في منزلها

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

عبد الرازق توفيق يكتب «أسرار تجنيد العميل محمد على»

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور