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أخبار العالم

اختطاف صهر الرئيس السوري في لبنان

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
أحمد محرم
أفاد موقع "24" الإخباري الإماراتي بأن مرهف الأخرس ابن عم أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار اختُطف في لبنان منذ الخميس الماضي في ظروف غامضة.

وأضاف الموقع أنه تم اختطاف الأخرس بينما كان يقود سيارته على الطريق الدولي بين منطقة شتورة وعاليه، متجهًا نحو الداخل السوري.

ومرهف هو ابن رجل الأعمال البارز طريف الأخرس، ابن عم فواز الأخرس والد أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري، وقد أفادت إذاعة محلية بتلقي زوجة الأخرس مكالمة من هاتف زوجها من منطقة شرق البقاع جنوب لبنان، تطلب فدية قدرها مليوني دولار لإطلاق سراحه.

وبحسب المعارضة السورية، فإن الأخرس الذي تخطى الأربعين من عمره، يمتلك عددًا من مصانع الأرز والسكر في محافظة حمص، بالإضافة إلى عمله في القطاع المصرفي والعقاري، وكان الاتحاد الأوروبي والسلطات السويسرية قد فرضا عقوبات على الأخرس بسبب دعمه للنظام السوري.

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